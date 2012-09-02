Sosyalist Enternasyonal: Vekillerin tutukluluğu İnsan Hakları'na aykırı

Türkiye’deki tutuklu vekil sorunu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başkan yardımcısı seçildiği Sosyalist Enternasyonal’in (SE) 24. kongresinin sonuç bildirgesine girdi. Bildirgede, tutuklu vekil sorunu, “insan hakları ihlali” ve Birleşmiş Milletler Uluslararası Sivil ve Siyasi Haklar Sözleşmesi ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne aykırı olarak değerlendirildi.

SE’nin dört gündür süren 24. kongresi çalışmalarını dün tamamladı. Ayşe Sayın'ın Cumhuriyet'teki haberine göre; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, başkan yardımcısı olduğu kongrede önceki akşam başkanlar kurulu toplantısına katıldı. Toplantıda “Demokrasi Raporu” adı altında sonuç bildirgesi dün yapılan toplantılarda tartışılarak açıklandı. Bildirgenin genel çerçevesini küresel ekonomik dengeler oluşturdu.

Bildirge, CHP’nin önerisi ve oybirliğiyle metne giren Türkiye’deki tutuklu milletvekilleri sorunu ile dikkat çekti. Bildirgenin “Avrupa” başlığı altında yer alan Türkiye’deki tutuklu milletvekillerinin durumu, tutuklu öğrenciler, gazeteciler ve kamu görevlileriyle birlikte SE’nin sonuç bildirgesinde şöyle yer aldı:

“Türkiye’de, parlamentonun seçilmiş milletvekillerin sebepsiz mahkeme kararları ile görevlerini yerine getirmeleri engellenmektedir. Bu, Birleşmiş Milletler Uluslararası Sivil ve Siyasi Haklar Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin maddelerine aykırı olup, demokrasinin temel unsuru olan yargı bağımsızlığı sorusunu gündeme getirmektedir. Bu durum bir insan hakları ihlali olmakla birlikte; Türkiye’de diğerlerinin yanı sıra gazetecilerin, öğrencilerin ve kamu görevlilerinin uzatılmış tutukluluk süreleri endişe kaynağıdır.”

Sosyalist Enternasyonel’in sonuç bildirgesinde; Suriye’de yaşanan gelişmelerden duyulan kaygıya da yer verildi. Bildiride “Suriye’de halkı daha büyük çatışmaya sürükleyecek her türlü müdahaleye karşı durulmalı” denildi.



Esed’e kınama



Bildirgede; Suriye’de Beşşar Esed yönetiminin meşruiyetini yitirdiği belirtildi. Esed yönetiminin kınandığı bildirgede, sorunun çözümü için Arap Ligi ve BM göreve çağrıldı ve “Bölgede acilen barışın sağlanması gerektiği” ifade edildi. BDP, sonuç bildirgesinde Uludere olayının da yer almasını istedi. BDP’nin, “insan hakları” başlığı altında Uludere ile ilgili hükümetin kınanması istemi SE tarafından değerlendirmeye alındı. Ancak sonuç bildirgesinde yer almadı.