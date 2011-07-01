-SOSYALİST ENTERNASYONAL TOPLANTISI BAŞLADI ATİNA (A.A) - 01.07.2011 - Eda Demirören - Türkiye'den CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı Sosyalist Enternasyonal Konsey toplantısı, Yunanistan'ın başkenti Atina'da başladı. Konsey toplantısı, başkentin güneyindeki ''Astir Palace'' Oteli'nde 2 gün sürecek. Kılıçdaroğlu ile beraberindeki heyet, toplantıya katılmak üzere dün akşam saatlerinde Atina'ya gelmişti. Konsey toplantısında, Konsey üyesi ülkelerden yaklaşık 300 temsilcinin yer alması bekleniyor. Toplantıda, küresel ekonomik krizin gerek uluslararası düzeyde gerekse Yunanistan'daki etkileri, spekülatif saldırılara karşı savunma mekanizması oluşturulması yönünde atılabilecek adımlar, Arap dünyasındaki gelişmeler, hak ve özgürlükler, Ortadoğu'da barışın sağlanması ile nükleer enerji konularının ele alınması bekleniyor. Kılıçdaroğlu, toplantının 2. günü olan yarın Selanik'e geçecek.