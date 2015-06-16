Seçim öncesi, sosyal yardımlar 4 kat arttı!

Geçen yıl mayıs ayında 349.4 milyon lira olan sosyal yardımlar, bu yılın mayıs ayında 1 milyar 388 milyon lira oldu. 7 Haziran seçimleri öncesinde sosyal yardımların 4 kat artması dikkat çekti. Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, temsil giderleri de mayıs ayında yaklaşık iki kat arttı. Geçen yıl mayısta 12.9 milyon lira olan temsil ve ağırlama giderleri, bu yıl mayısta 22.6 milyon lira oldu. Geçen beş aylık dönemde temsil ve ağırlama giderleri 39.7 milyon lirayken, bu yıl ilk beş ayda 74.3 milyon liraya ulaştı.

Maliye Bakanlığı yılın ilk beş aylık bütçe sonuçlarını açıkladı. Açıklamaya göre, bütçe, mayısta 1,6 milyar lira fazla, ocak-mayıs döneminde ise 2,4 milyar lira açık verdi.

Geçen yıla göre bütçe giderleri arttı

Mayısta bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11.2 artarak 40.1 milyar lira olurken, gelirler yüzde 11.2 artarak 41.7 milyar seviyesine geldi.

Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,1 artışla 36 milyar 267 milyon lira oldu. Faiz giderleri yüzde 45.7 azalışla 3.8 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bu yılın mayıs ayında vergi gelirleri tahsilatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11.8 artarak, 36.2 milyar liraya yükseldi. Geçen yıl kurumlar vergisi tahsilatı mayısta 7.3 milyar liraydı. Bu yıl ise 6.5 milyar liraya geriledi.