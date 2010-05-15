Sosyal yardımda 'muhtaçlık kriteri'ne geçiliyor

T24 - Sosyal yardım dağıtımında 'muhtaçlık kriteri'ne geçiliyor. Artık sosyal yardım yapılacak kişiye ilişkin puanlamada, kişinin başka yardım alıp almadığı ve yeşil kart kullanıp kullanmadığı gibi kriterlere bakılacak. Bunları göre yapılacak puanlama neticesinde yardım miktarı belirlenecek



Devlet Bakanı Hayati Yazıcı'ya bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü TÜBİTAK ile ortak yürüttüğü çalışmalar ekseninde son aşamaya geldi. Devlet tarafından yapılan tüm yardımların tek çatı altında toplanmasını öngören proje, sosyal yardım sistemini silbaştan değiştiriyor. Bu çerçevede Türkiye'nin sosyal yardım haritasını çıkarma aşamasına gelen genel müdürlük, mükerrer yardımları önlemeyi amaçlıyor.





Dul kadınlara yardım yapılacak



Projenin yeniliklerinden biri de eşi vefat eden ve hiçbir sosyal güvencesi olmayan kadınlara 'nakdi sosyal yardım yapılması' olacak. Eylül 2010'da yürürlüğe girmesi beklenen proje ile bu kapsamındaki kadınların sayısı ortaya çıkarılacak, bunların muhtaçlık durumuna göre gruplaması yapılarak, her ay nakdi yardım yapılacak. Akşam gazetesinin haberine göre güvencesiz dul kadınlar, sağlık hizmetlerinden de yararlanacaklar.





Şartlı nakil araştırılıyor



Yine Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü, kız çocuklarını okutan ailelerdeki annelere verilen şartlı nakil yardımını da mercek altına aldı. Genel Müdürlük, bu yardım miktarının ve koşullarının yeterliliğini, çocuk işçiliği üzerindeki etkisini, annelerin aile içindeki rolünü araştırmaya başladı.





Bir kişi 24 ayrı sorgudan geçecek





TÜBİTAK ile ortak yürütülen çalışmaya göre, sosyal yardım yapılacak haneleri belirlemek için muhtaçlık/yoksulluk kriteri belirlenecek.



Sosyal yardım başvrusu yapan kişinin TC kimlik numarası alındıktan sonra, İŞ-KUR ile ilişkisi (işsizlik ya da kısa çalışma ödeneği alıp almadığı),



- Evde bakıma muhtaç olup olmadığı,

- Muhtaç aylığı alıp almadığı,

- Herhangi bir sosyal yardımdan yararlanıp yararlanmadığı, Maaşı olup olmadığı,

- Tapulu arazisi ya da evi olup olmadığı,

- Sosyal güvenceye sahip olup olmadığı,

- Yeşil kart kullanıp kullanmadığı,

- Çocuk sayısı alanlarında sorgulanacak.

- Bir kişi, 24 ayrı sorgulamadan geçecek.

- Sorgulama neticesinde yardım talep eden kişiye bir puan verilecek ve puanlama sistemine göre yardım yapılıp yapılmaması karara bağlanacak.

- Puanlama sistemine göre yapılacak yardımın türü de belirlenecek.

- Proje, halen sosyal yardım alan kişileri de kapsayacak ve puanlama sistemi bu kişilere de uygulanacak.

- Yapılacak sorgulama sonunda, yardım kriterlerine uymayan kişiler belirlenecek ve bu kişilere yapılan yardımlar durdurulacak.





