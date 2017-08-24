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Sosyal paylaşım sitesinden arkadaşlarına veda edip intihar etti

Ali Rıza ETCİ/ERMENEK (Karaman), (DHA) - KARAMAN'ın Ermenek İlçesi'nde 33 yaşındaki bekar Sinan Özmen, sosyal paylaşım sitesindeki sayfasından arkadaşlarına 'Hakkınızı helal edin' diye mesaj yazdıktan sonra televizyonun sesini yükseltip av tüfeğiyle kafas

24 Ağustos 2017 15:56

Ali Rıza ETCİ/ERMENEK (Karaman), (DHA) - KARAMAN\'ın Ermenek İlçesi\'nde 33 yaşındaki bekar Sinan Özmen, sosyal paylaşım sitesindeki sayfasından arkadaşlarına \'Hakkınızı helal edin\' diye mesaj yazdıktan sonra televizyonun sesini yükseltip av tüfeğiyle kafasına ateş ederek intihar etti. 
Olay, 04.00 sıralarında Ermenek Elmayurdu Köyü\'nde meydana geldi. Annesiyle birlikte yaşayan çiftçilik yapan Sinan Özmen, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından arkadaşlarına \'Dostlarım herkes hakkı helal etsin, benim hakkımda varsa helali hoş olsun\' mesajı yazdı. Arkadaşlarının soruları üzerine \'Yarın mezarda olacağım\' diye yazan Özmen, kısa bir süre sonra iddiaya göre evdeki televizyonunun sesini yükseltip av tüfeğiyle kafasına ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan Özmen yaşamını yitirdi.
Bir süre sonra televizyonun sesine uyanan annesi oğlunu kanlar içinde görünce komşularından yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri Özmen\'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

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