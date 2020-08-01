Sosyal mesafeye dikkat çekmek için kurban etini drone'la dağıttı

Koronavirüs salgınıyla mücadele sürerken, maske kullanımı, hijyen ve sosyal mesafenin önemi sürekli vurgulanıyor. Virüsün yayılmasını önlemek için birçok kişi kurallara uyuyor. Ancak bazı duyarsız kişilerce kural ihlal ediliyor.

İzmir'in tanınmış fotoğraf stüdyosu sahiplerinden Sıddık Gedik, bu konuda farkındalık yaratmak amacıyla kolları sıvadı. Sabah herkes gibi kurbanlığını kestiren Gedik, dağıtım için ayırdığı etin bir bölümünü sosyal mesafenin önemine dikkat çekmek için drone'la gönderdi. Eti poşete koyan Sıddık Gedik, Süleyman Özen’in evinin önüne geldi. Drone'a bağladığı torbadaki eti, arkadaşının 3. kattaki evine uçurdu.

Ramazan Bayramı’nda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının bu bayramda olmadığını, insanların daha dikkatli olması gerektiğini söyleyen Sıddık Gedik, "Vatandaşlarımızın sosyal mesafeye çok dikkat etmeleri gerekliliğine dikkati çekmek için bunu yaptık. 62 yaşındaki bir ağabeyimize eti drone'la gönderdik. Bir farkındalık oluşturmak için böyle bir çalışma yaptık" dedi.

Süleyman Özen ise, "Arkadaşımız Koronavirüs nedeniyle bir etkinlik yaptı. Kurbanını kesti, kurban etini bize drone'la gönderdi. Allah kabul etsin. Sosyal mesafeyi korumak adına güzel bir çalışma olduğunu düşünüyorum" dedi. (DHA)