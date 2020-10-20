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Dünya

Sosyal mesafe kuralları gevşetildi, Durex'in satışları patladı

20 Ekim 2020 13:53

T24 Dış Haberler

Prezervatif üreticisi Durex'in sahibi Reckitt Bensicker, yaz aylarında sosyal mesafe  kurallarının gevşetilmesiyle ürünlerinin satışlarında ciddi bir artış yaşandığını ifade etti.

Reckitt Bensciker, Durex'in yanısıra insanlar evden çalışmaya alışma sürecinde Dettol, Cillit Bang ve oda kokularının satışlarında da ciddi bir artış gözlemlediklerini dile getirdi.

Grubun satışları son çeyrekte yüzde 13 artış gösterdi.

Yapılan açıklamada, ''Sosyal mesafe kurallarının rahatlatılması cinsel sağlık ürünlerine taleplerde artışa sebep oldu'' denildi.

Öte yandan şirket, bebek maması taleplerinde ciddi bir düşüş beklediklerini bildirdi. Reckitt Bensciker, bu beklentiyi küresel doğum oranında düşüş beklemelerine bağladı.

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