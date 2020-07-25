Sosyal mesafe günlerinde deodoranta talep azaldı

İnsanların Koronavirüs pandemisi sebebiyle daha az evden çıktığı ve diğer insanlarla sosyal mesafe uyguladığı günlerde daha az deodorant aldığı ortaya çıktı.

Dove ve Axe deodorantları gibi firmaların sahibi Unilever, pandemi günlerinde kişisel bakım ürünlerine talebin düştüğünü açıkladı.

Öte yandan Unilever, sahibi olduğu dondurma markaları ve yan kuruluşu Ben & Jerry's satışlarında yükseliş görüldüğünü ifade etti.

Unilever CEO'su Alan Jope, analistlere yaptığı açıklamalarda, "Tüketiciler daha çok çorba yedi, hazır yemek setleri kullandı, yemeklerine mayonez eşlik etti ve tatlı olarak da dondurma yediler" dedi.

Jope, evde dondurma tüketimi artarken, dondurmacı dükkanlarının satışında düşüş yaşandığına dikkat çekti.