Sosyal medyanın yeni rakibi yürüyen reklam panoları: Günde 5 saat yürüyerek 300 lira kazanıyorlar

Çocukluk arkadaşı Eyüp Uyanık ve Selami Temiz, reklamverenlerin ve markaların dijital kampanyalarında verimliliği artırmak ve insan ile marka etkileşimini sağlamak için yürüyen reklam mecraları YayaTvBoards’u hayata geçirdi. 1 yıldır üzerinde çalışan projedeki panolar ile markalar ürünlerinin tanıtımını sokak sokak gezdirerek yaptırabiliyor.

Pandemiyle dijitalleşmenin artığını ve birçok markanın reklam vermek için sosyal medyaya yöneldiğini söyleyen YayaTvBoards kurucu ortağı Eyüp Uyanık, “Yürüyen reklam mecraları ile marka ve insan etkileşimini hayata geçirdik. Markaların istediği görüntü ve resim panolarda yayınlanıyor. Markalarla yapılan iş birliği kapsamında gençler, belirlenen cadde ve sokaklarda, panoları sırtlarına alıp yürüyecek. Ekranların içerisinde markaların reklamları dönecek. Taşıyıcılara günlük, 250 ile 300 lira arası ödeme yapıyoruz” dedi.

Reklam mecraları günlük, haftalık ve aylık kiralanıyor

Cihazı 1 yılda geliştirdiklerini anlatan Uyanık, “Belirlenen cadde veya sokaklarda yaklaşık 5 saat yürüyerek markaların tanıtımı yapılacak. Markalar için özel renklerde de üretebiliyoruz. Açılışlar, organizasyonlar, lansmanlar aslında insan etkileşiminin olduğu her alanda olabiliriz. Markalara güvenli data da sağlıyoruz. Günlük, haftalık ve aylık kiralama modellerimiz var” ifadelerini kullandı. (DHA)