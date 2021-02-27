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Sosyal medyanın yeni rakibi yürüyen reklam panoları: Günde 5 saat yürüyerek 300 lira kazanıyorlar

27 Şubat 2021 21:42

Son dönemde markasını tanıtmak isteyenlerin tercihlerinden biri olan yürüyen reklam panoları, cadde ve sokaları gezerek günlük 250 ila 300 lira para kazanıyor. 

Pandemiyle insanlar evlerine kapanınca markasını tanıtmak isteyen birçok marka sosyal medyaya yöneldi. Yeni geliştirilen yürüyen reklam panoları ise sosyal medyaya rakip oldu. Renkli panolarla marka ve ürünler İstanbul’un cadde ve sokaklarında gezdirilerek tanıtılıyor. Taşıyıcılara günlük, 250 ile 300 lira arası ödeme yapılıyor.

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