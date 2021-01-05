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Sosyal medyadan yardım istemişti; boşanma aşamasındaki eşini ölümle tehdit eden erkek serbest bırakıldı!

05 Ocak 2021 12:48

Ordu'da boşanma aşamasındaki eşi G.D.'yi ölümle tehdit ettiği iddiasıyla Sivas'ta bir otelde yakalanıp, gözaltına alınan A.E.D. , adli kontrolle serbest bırakıldı.

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