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Sosyal medyadan Türkiye'yi hedef alan paylaşıma gözaltı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, 'Zeytin Dalı Harekâtı' ile ilgili sosyal medyadan Türkiye'yi hedef alan bir paylaşımda bulunduğu belirtilen U

06 Şubat 2018 16:45

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın Kuşadası ilçesinde, \'Zeytin Dalı Harekâtı\' ile ilgili sosyal medyadan Türkiye\'yi hedef alan bir paylaşımda bulunduğu belirtilen U.Y., jandarma tarafından gözaltına alındı.
Kuşadası\'nın Güzelçamlı Mahallesi\'nde yaşayan U.Y.\'nin sosyal medyadan \'Zeytin Dalı Harekâtı\' nedeniyle Türkiye\'yi hedef alan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a hakaret içeren paylaşım yaptığını belirleyen polis, harekete geçti. Dün yapılan operasyonda U.Y., jandarma tarafından gözaltına alındı. U.Y.\'nin sosyal medyadaki paylaşımını, başka bir isimle açtığı hesabından yaptığı belirtildi. Şüphelinin sorgusunun sürdüğü kaydedildi.

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