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Sosyal medyadan terör propagandasına 7 gözaltı

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN'ın İliç ilçesinde sosyal medyadan Zeytin Dalı Harekâtı aleyhinde ve PKK/KCK terör örgütünü övücü paylaşımlarda bulunan 7 kişi, jandarma tarafından gözaltına alındı

16 Şubat 2018 19:34

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN\'ın İliç ilçesinde sosyal medyadan Zeytin Dalı Harekâtı aleyhinde ve PKK/KCK terör örgütünü övücü paylaşımlarda bulunan 7 kişi, jandarma tarafından gözaltına alındı.
İliç\'te sosyal medya hesaplarından Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Suriye\'nin Afrin bölgesinde sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekâtı aleyhine ve PKK/KCK terör örgütünü övücü paylaşımlarda bulunan 7 şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin takibi sonucu tespit edildi. Şüpheliler gözaltına alındı, 8 cep telefonuna el konuldu. Sorgularının ardında şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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