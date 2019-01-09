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Sosyal medyadan terör propagandası yapan öğretmene gözaltı

BİRECİK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA’nın Birecik ilçesinde sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddia edilen öğretmen M

09 Ocak 2019 17:50

BİRECİK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA’nın Birecik ilçesinde sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddia edilen öğretmen M.M. gözaltına alındı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü terör soruşturması kapsamında jandarma ekipleri, bir okulda Suriyeli öğrencilere Türkçe dersi veren M.M.’nin sosyal medya hesabından terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığını tespit etti. Ekipler, öğretmeni gözaltına aldı. M.M. sorgulanmak üzere Birecik İlçe Jandarma Komutanlığı\'na götürüldü.

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