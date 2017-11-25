Sosyal medyadan terör propagandası ve hakarete 4 gözaltı

Suat DENİZ/IĞDIR, (DHA)- IĞDIR\'da, sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapan, Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a hakaret eden 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu, 8 kişinin, sosyal paylaşım sitelerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yapıp, Atatürk ve Erdoğan\'a hakaret ettiği belirlendi. Şüphelilerin, \'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti\'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama\' suçlarını içeren paylaşımlar yaptıkları da saptandı. Polis tarafından düzenlenen operasyonda H.Ç., N.U., S.K. ve E.S. gözaltına alındı. Diğer 4 şüphelinin yakalanması için Burdur, Çanakkale, Isparta ve Ankara\'da çalışmaların devam ettiği bildirildi.