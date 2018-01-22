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Sosyal medyadan terör propagandası soruşturması: 18 kişiden 9'u gözaltına alındı

 Çağatay KENARLI/ İSTANBUL, (DHA) İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, sosyal medya paylaşımları üzerinden "PKK/PYD propagandası" yürüttüğü tespit edilen 18 kişi hakkında yakalama ve gözaltı kararı çıkarıldı

22 Ocak 2018 15:21

 Çağatay KENARLI/ İSTANBUL, (DHA) İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, sosyal medya paylaşımları üzerinden \"PKK/PYD propagandası\" yürüttüğü tespit edilen 18 kişi hakkında yakalama ve gözaltı kararı çıkarıldı. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri\'nin bu kişilere yönelik yaptığı operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.  Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel dergi, kitap, doküman ve dijital malzemeler ele geçirildiği öğrenildi.

TEM ekiplerinin hakkında gözaltı kararı bulunan diğer 9 kişiyi yakalama çalışmaları devam ediyor. 

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