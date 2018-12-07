Sosyal medyadan 'terör propagandası' iddiasına tutuklama

TRABZON, (DHA)- TRABZON\'da sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a hakaret ettiği ve terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan üniversite öğrencisi B.B. tutuklandı.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Gazetecilik Bölümü öğrencisi B.B. hakkında, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda \'Cumhurbaşkanına hakaret\' ve \'terör örgütü propagandası\' yaptığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, B.B.\'yi dün gözaltına alarak evinde arama yaptı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan B.B., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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