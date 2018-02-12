SOSYAL MEDYADAN TERÖR PROPAGANDASI İDDİASINA 11 GÖZALTI

Çağatay KENARLI / İstanbul DHA

Sultangazi\'de sosyal medyadan PKK/DGH propagandası yaptığı ileri sürülen 11 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ve Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyadan \"PKK/DGH propagandası\" yürüttüklerini belirledikleri kişilerin yakalanmasına yönelik 10 Şubat Cumartesi günü Sultangazi\'de operasyon düzenledi. Polis ekipleri, 13 adreste yaptığı operasyonda 11 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında \'Terör örgütü propagandası yapmak\', \'Halkı kin ve düşmanlığa teşvik etmek\', \'Cumhurbaşkanına hakaret\', \'Türk milleti ve devleti ile devlet organlarını alenen aşağılamak\' suçlarından işlem yapılacağı öğrenildi. TEM ekiplerinin düzenlediği operasyon polis kameraları tarafından görüntülendi. Özel Harekat ekiplerinin evlere girmesi, TEM ekiplerinin ise evlerde arama yapması kaydedildi. Bazı şüphelilerin gözaltına alınması görüntülere yansıdı.



Görüntü Dökümü

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(Polis Kamerası)

-Polis ekiplerinin operasyon düzenlemesi

-Evde yapılan aramalar

-Bazı şüphelilerin gözaltına alınması

-Genel ve detaylar

