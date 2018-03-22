T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sosyal medyadan PKK propagandasına 6 tutuklama

Ceyhun ÖZER/CEYHAN (Adana), (DHA)- ADANA'nın Ceyhan ilçesinde, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK'nın propagandasını yapıp, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddia edilen 6 kişi tutuklandı

22 Mart 2018 03:56

Ceyhun ÖZER/CEYHAN (Adana), (DHA)- ADANA\'nın Ceyhan ilçesinde, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK\'nın propagandasını yapıp, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a hakaret ettiği iddia edilen 6 kişi tutuklandı.
Geçen hafta sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK\'nın propagandasını yapıp, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a hakaret ettiği iddia edilen 2\'si çocuk 14 kişi, polisin gerçekleştirdiği operasyon ile gözaltına alındı. Bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2 çocuk, Cumhuriyet Savcısı\'nın sorgusunun ardından serbest bırakılırken, diğer 12 şüpheli ise tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden İrfan Ö., Erol A., Nihat O., Mazlum B., Mehmet L., ve Emin B. tutuklanırken, 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

CeyhunAdana DHA ADANA CeyhanPKKCumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanGeçenBugünCumhuriyet SavcısıHakimErolNihatMazlumMehmetEmin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24