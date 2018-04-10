T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sosyal medyadan keklik satan kişiye 2 bin 367 TL ceza

Suat DENİZ/IĞDIR, (DHA) - IĞDIR'da, sosyal medya üzerinden keklik satışı yaptığı belirlenen kişiye 2 bin 367 TL'lik para cezası kesildi

10 Nisan 2018 15:59

Suat DENİZ/IĞDIR, (DHA) - IĞDIR\'da, sosyal medya üzerinden keklik satışı yaptığı belirlenen kişiye 2 bin 367 TL\'lik para cezası kesildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü\'ne bağlı av ve yaban hayatı koruma ekibi, sosyal paylaşım sitesi Facebook\'tan keklik satışı yapan 1 kişi tespit etti. Satışın yapıldığı hesabı inceleyen görevliler, belirtilen iletişim numarasını arayıp, keklik almak istediklerini söyledi. Görevliler, satış için sözleşilen adrese İl Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte gitti. Önceden belirlenen adreste buluşulduğu sırada, ekipler, satılmak istenen 4 kekliğe el koydu. Jandarmayı karşısında gören ve ismi açıklanmayan kişi, keklikleri satmaktan vazgeçtiğini söyledi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Mete Türkoğlu, 4915 sayılı \'Kara Avcılığı Kanunu\'na, 2017- 2018 Merkez Av Komisyonu\'na ve ilgili mevzuata muhalefet gerekçesiyle tutanak tutularak, keklikleri satmak isteyen kişiye 307 TL\'si idari, 2 bin 60 TL\'si tazminat olmak üzere toplam 2 bin 367 TL\'lik para cezası kesildiğini söyledi. 

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Suat DENİZIĞDIR DHAIĞDIRTLDoğa KorumaMilli ParklarMüdürlüğüFacebookSatışınGörevlilerJandarma KomutanlığıJandarmayı karşısındaMüdürü Mete TürkoğluAvcılığı KanunuMerkez Av Komisyonu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24