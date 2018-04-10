Sosyal medyadan keklik satan kişiye 2 bin 367 TL ceza

Suat DENİZ/IĞDIR, (DHA) - IĞDIR\'da, sosyal medya üzerinden keklik satışı yaptığı belirlenen kişiye 2 bin 367 TL\'lik para cezası kesildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü\'ne bağlı av ve yaban hayatı koruma ekibi, sosyal paylaşım sitesi Facebook\'tan keklik satışı yapan 1 kişi tespit etti. Satışın yapıldığı hesabı inceleyen görevliler, belirtilen iletişim numarasını arayıp, keklik almak istediklerini söyledi. Görevliler, satış için sözleşilen adrese İl Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte gitti. Önceden belirlenen adreste buluşulduğu sırada, ekipler, satılmak istenen 4 kekliğe el koydu. Jandarmayı karşısında gören ve ismi açıklanmayan kişi, keklikleri satmaktan vazgeçtiğini söyledi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Mete Türkoğlu, 4915 sayılı \'Kara Avcılığı Kanunu\'na, 2017- 2018 Merkez Av Komisyonu\'na ve ilgili mevzuata muhalefet gerekçesiyle tutanak tutularak, keklikleri satmak isteyen kişiye 307 TL\'si idari, 2 bin 60 TL\'si tazminat olmak üzere toplam 2 bin 367 TL\'lik para cezası kesildiğini söyledi.

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