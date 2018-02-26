T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sosyal medyadan helallik isteyen posta dağıtıcısı, evinde ölü bulundu

Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)-BALIKESİR’in Ayvalık ilçesindeki PTT Şubesi'nde görev yapan posta dağıtıcısı Ömer Ü

26 Şubat 2018 18:22

Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)-BALIKESİR’in Ayvalık ilçesindeki PTT Şubesi\'nde görev yapan posta dağıtıcısı Ömer Ü. (50), evinde göğsünden vurulmuş olarak bulundu.
Ayvalık PTT Lojmanı\'nda tek başına yaşayan Ömer Ü.’nün bu sabah işe gitmemesi üzerine mesai arkadaşları durumu polise bildirdi. Polis, eve girdiğinde Ömer Ü.\'yü av tüfeği ile göğsünden vurulmuş halde buldu. İntihar ettiği ihtimali üzerinde durulan Ömer Ü.\'nün cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.
Ömer Ü.\'nün doğum gününe 3 gün kala hayatını kaybetmesi, iş arkadaşlarını üzdü. Ömer Ü.\'nün , akşam saatlerinde sosyal medyadaki hesabına, ‘Beni tanıyan tüm arkadaşlardan helallik isteyebilir miyim? Benden yana bir hakkım varsa helal olsun’ yazdığı belirlendi. Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Kadri KAYAAYVALIK Balıkesir DHABALIKESİRin AyvalıkPTTAyvalık PTT LojmanıPolisBursa Adli Tıp KurumuBendenFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24