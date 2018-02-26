Sosyal medyadan helallik isteyen posta dağıtıcısı, evinde ölü bulundu

Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)-BALIKESİR’in Ayvalık ilçesindeki PTT Şubesi\'nde görev yapan posta dağıtıcısı Ömer Ü. (50), evinde göğsünden vurulmuş olarak bulundu.

Ayvalık PTT Lojmanı\'nda tek başına yaşayan Ömer Ü.’nün bu sabah işe gitmemesi üzerine mesai arkadaşları durumu polise bildirdi. Polis, eve girdiğinde Ömer Ü.\'yü av tüfeği ile göğsünden vurulmuş halde buldu. İntihar ettiği ihtimali üzerinde durulan Ömer Ü.\'nün cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

Ömer Ü.\'nün doğum gününe 3 gün kala hayatını kaybetmesi, iş arkadaşlarını üzdü. Ömer Ü.\'nün , akşam saatlerinde sosyal medyadaki hesabına, ‘Beni tanıyan tüm arkadaşlardan helallik isteyebilir miyim? Benden yana bir hakkım varsa helal olsun’ yazdığı belirlendi. Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.



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