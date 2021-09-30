Sosyal medyadan eşine elbise sipariş verdi, çocuk kıyafeti geldi!

İstanbul Küçükçekmece’de sosyal medyadan eşine elbise siparişi veren adam, gelen kargodan kız çocuk elbisesi çıkınca şoke oldu. Telefon mesajıyla firmaya yazı yazan adam, kimsenin cevap vermemesiyle şikâyetçi oldu.



Küçükçekmece Kanarya Mahallesi’nde esnaflık yapan bir çocuk babası Bedri Aslan, sosyal medya sayfası üzerinden gördüğü iki elbiseyi eşine almak için sipariş verdi. Üç gün sonra verdikleri sipariş kargo çalışanı aracıyla kapıya gelirken, Aslan kapıda ödeme yöntemiyle 240 TL para ödedi.



Aslan ise iki poşet içine koyulmuş kargoyu açtığında şok yaşayarak, bir tane kız çocuk elbisesi ile karşılaştı. Neye uğradığını şaşıran adam önce kargo elemanını aradı ancak kendisinin bilgisi olmadığını söyledi.



Elbiseyi aldığı sosyal medya sayfasına telefonla ulaşan Bedri Aslan, mesajların okunduğunu ancak cevap verilmediğini söyledi. Bunun üzerine Aslan, sayfa hakkında ‘dolandırıcılıktan’ suç duyurusunda bulundu. (İHA)