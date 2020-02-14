Sosyal medyadan Babacan ve Davutoğlu'na: Gezi davasındaki 'mağdur' sıfatınızı geri çekin

Gezi iddianamesinde 'mağdur' sıfatıyla yer alan dönemin Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'a çağrı: Gelin mahkemede de mağdur olmadığınızı söyleyin.

Gezi Davası için açılan sosyal kampanya Twitter hesabı Gezi'yi Savunuyoruz'dan yapılan çağrıda iddianamede 3 No'lu 'mağdur' sıfatıyla yer alan Ali Babacan ve 12 No'lu 'mağdur' sıfatıyla yer alan Ahmet Davutoğlu'na çağrı yapılarak " Basına mağdur olmadığınızı açıklayabiliyorsanız, gelin mahkemede de söyleyin" denildi.

Yiğit Aksakoğlu'na Özgürlük Twitter hesabından da Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan etiketlenerek "Sizi isminizi Gezi iddianamesindeki 'mağdur' listenizden geri çekmeye davet ediyoruz. 18 Şubat'ta bizimle olun ve bu hataya dur deyin"yazıldı. Ne demişlerdi?

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Gezi sırasında Tayyip Bey’i Taksim’e, o gençlerin arasına götürmek, onlarla görüştürmek için uğraştım. İkna edemedim” demişti.

Yeni parti çalışmalarını sürdüren Ali Babacan da “Samimi eleştirilere bile tahammül edememek çok yazık. Gezi davasında mağdur olarak yer almam benim talep ettiğim bir durum değil. Şahsi olarak Gezi ile alakalı hiçbir mağduriyetim yok” ifadelerini kullanmıştı.