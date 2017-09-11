Sosyal medyadaki yalan habere gözaltı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- İSTANBUL\'da oturan ve sosyal medya hesabı üzerinden Bursa\'da, Suriyeli kişinin bir kadına tecavüz edip öldürdüğüne dair yalan haberi ile gerilim yaratan 49 yaşındaki K.K. hakkında Bursa Emniyet Müdürlüğü işlem başlattı. İstanbul Zeytinburnu\'nda oturduğu belirlenerek gözaltına alınan şüpheli, ifadesinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İstanbul\'da 2 yıl önce işlenen bir kadın cinayetindeki fotoğrafı kullanarak Bursa\'da, Suriyeli kişinin bir kadına tecavüz edip öldürdüğüne dairyalan haber yayan K.K. hakkında Bursa Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar ve Güvenlik Şube Müdürlüğü işlem başlattı. Yapılan araştırma sonrası İstanbul\'daki bu kişinin Zeytinburnu\'nda oturduğu belirlendi. Bunun üzerine polis, İstanbul polisine bilgi verdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, K.K.\'yi gözaltına aldı. Hakkında, \'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrit etmek\' suçundan işlem yapılan K.K., yöneltilen suçlamayı kabul etmedi. Şüpheli alınan ifadesinin ardından savcılığın bilgisi doğrultusunda tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Bursa polisi, sosyal medyada paylaşım yapılırken dikkatli olunmasını isteyerek, \"Kötü niyetli kişilerin sosyal medyadaki algı operasyonlarının kurbanı olmayın. Ne paylaştığınıza dikkat edin. Siz de suçlu durumuna düşmeyin\" uyarısında bulundu.



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