T24 LogoT24 Logo
Gündem

SOSYAL MEDYADAKİ FOTOĞRAFLAR KAŞIKÇIYA AİT DEĞİL

Çağatay KENARLI / İstanbul DHA Sosyal medyada paylaşılan ve kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı'ya ait olduğu belirtilen ceset fotoğraflarının gerçeği yansıtmadığı öğrenildi

18 Ekim 2018 01:29

Çağatay KENARLI / İstanbul DHA
Sosyal medyada paylaşılan ve kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı\'ya ait olduğu belirtilen ceset fotoğraflarının gerçeği yansıtmadığı öğrenildi.
2 Ekim\'de Suudi Arabistan Başkonsolosluğu\'na girişinin ardından haber alınamayan Washington Post yazarı Suudi gazetesi yazarı Cemal Kaşıkçı\'ya ait olduğu öne sürülen ceset fotoğrafları son günlerde sosyal medyada yayınlanıyor. Emniyet yetkilileri, fotoğrafların Kaşıkçı\'ya ait olmadığını belirtti. Ayrıca söz konusu fotoğrafların DEAŞ terör örgütünün daha önce yaptığı paylaşımlar olduğu kaydedildi.
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KENARLIDHA SosyalCemal KaşıkçıEkim Suudi Arabistan BaşkonsolosluğuWashington PostSuudiEmniyetKaşıkçıAyrıcaDEAŞ
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24