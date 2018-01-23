T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sosyal medyada 'Zeytin Dalı' eleştirisi ve 'Cumhurbaşkanına hakaret'e gözaltı

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da sosyal medya üzerinden 'Zeytin Dalı Harekâtı'nı eleştirip, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddia edilen Hayati B

23 Ocak 2018 17:13

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da sosyal medya üzerinden \'Zeytin Dalı Harekâtı\'nı eleştirip, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a hakaret ettiği iddia edilen Hayati B. (68), polis tarafından gözaltına alındı.
İstihbarat çalışması yapan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hayati B.\'nin sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda, \'Zeytin Dalı Harekâtı\'na \'Hayır\' yazıp, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a hakaret ettiğini belirledi. Bugün Bafra ilçesine giden sivil ekipler, şüpheliyi evinde yakalayıp gözaltına aldı. Şüphelinin evinde yapılan aramada dijital verilere el konuldu. Soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HakanDHA SAMSUNDalı HarekâtıCumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanHayatiTerörle MücadeleMüdürlüğüErdoğanBugün BafraSoruşturmaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24