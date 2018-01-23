Sosyal medyada 'Zeytin Dalı' eleştirisi ve 'Cumhurbaşkanına hakaret'e gözaltı

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da sosyal medya üzerinden \'Zeytin Dalı Harekâtı\'nı eleştirip, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a hakaret ettiği iddia edilen Hayati B. (68), polis tarafından gözaltına alındı.

İstihbarat çalışması yapan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hayati B.\'nin sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda, \'Zeytin Dalı Harekâtı\'na \'Hayır\' yazıp, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a hakaret ettiğini belirledi. Bugün Bafra ilçesine giden sivil ekipler, şüpheliyi evinde yakalayıp gözaltına aldı. Şüphelinin evinde yapılan aramada dijital verilere el konuldu. Soruşturma başlatıldı.



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