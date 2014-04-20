Sosyal medyada yeni site: Twitter yerine AKPitter

Adana’da Tahsin Çetinkaya adlı bir genç, Twitter’a alternatif bir sosyal paylaşım sitesi geliştirdi. “AKPitter” adındaki site, sosyal medyada “AKP’nin kendi Twitter’ı” olarak nitelendiriliyor.

Taraf gazetesinden Tunca Öğreten’in haberine göre, Çetinkaya, AKP ile organik bağlarının olmadığını ifade etse de, sitenin açılış sayfasındaki parti logosu ve Başbakan Tayyip Erdoğan fotoğrafları pek de öyle söylemiyor. Sitenin kurucusu Çetinkaya, AKP ile arasındaki ilişkiyi şu sözlerle özetliyor “AKP ile bir bağımız yok. Ancak parti ile büyük bir gönül bağımız var. Başbakan bugün, ‘Siteyi kapat’ dese, gözümü bile kırpmadan kapatırım.”

Eksiği yok fazlası var

Çetinkaya, siteyi yaklaşık bir ay önce hayata geçirmiş. Kısa bir süre önce kurulmasına rağmen sitenin üye sayısı 470 binlere ulaşmış. Ara yüzünün Twitter’la neredeyse aynı olduğu sitede, ek bazı özellikler de var. Twitter’daki 140 karakter kuralını 200’e çıkaran AKPitter, “Bizim söyleyecek daha çok sözümüz var” sloganıyla özetliyor bu durumu.

AKPitter’da ayrıca, sesli paylaşım, AKP ve özellikle Başbakan Erdoğan’la ilgili haberlerin döndüğü manşet tablosu, online radyo, MP3 indirme, yol tarifi alma gibi ek özellikler de yer alıyor.

Çin’deki gibi kendi sosyal medyasını mı kuruyor

Ağırlıklı olarak AKP’lilerin yer aldığı sitenin “timeline”ında, AKP ve Başbakan ile ilgili güncel paylaşım ve haberleri bulmak mümkün. Sosyal medya yasaklarına ve hatta Twitter gibi global bir şirkete dayatılmaya çalışılan yaptırımlara şahit olduğumuz şu günlerde, hükümet ile organik bağı olmasa da AKPitter, akıllara İran ve Çin’deki sistemi getiriyor.

YouTube, Twitter ve Facebook gibi sosyal paylaşım sitelerinin yasak olduğu bu ülkelerde, hükümet, bu sitelerin bir benzerlerini kurarak vatandaşlarını bu platformlara yönlendiriyor. Böylece hem dünya ile iletişim kesilmiş, hem de sosyal medyadaki paylaşımlar kontrol altında tutulmuş oluyor.

Gideri yüksek

Bu arada Twitter gibi, anlık trafiğin yoğun olduğu bir sitenin aylık sunucu giderlerini göz önüne alırsak, Çetinkaya’nın site için ciddi bir giderinin olduğunu da söyleyebiliriz. Üstelik AKPitter, sosyal medyadaki mobil gereksinimleri de karşılıyor.

Site, Android telefonlar için bir de mobil yazılım geliştirmiş. Henüz site üzerinde gözümüze çarpan bir reklam olmadığı için de, site kurucusunun nereden maddi destek aldığını da sorgulamakta fayda var. Belli ki Çetinkaya, AKPitter projesi için bir yerlerden maddi destek aldı ya da alıyor.