T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sosyal medyada yalan haber yayan kişi gözaltına alındı

Gözaltına alınan kişi hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' suçundan işlem yapıldı

12 Eylül 2017 03:36

Bursa'da Suriyeli kişinin bir kadına tecavüz edip öldürdüğüne dair yalan haberi ile gerilim yaratan 49 yaşındaki K.K. hakkında Bursa Emniyet Müdürlüğü işlem başlattı. Yalan haberden dolayı K.K. gözaltına alındı.

İstanbul’da oturan ve sosyal medya hesabı üzerinden Bursa’da, Suriyeli bir kişinin bir kadına tecavüz edip öldürdüğüne dair yalan haberi ile gerilim yaratan 49 yaşındaki K.K. hakkında Bursa Emniyet Müdürlüğü işlem başlattı.

İstanbul Zeytinburnu’nda oturduğu belirlenerek gözaltına alınan şüpheli, ifadesinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. İstanbul’da 2 yıl önce işlenen bir kadın cinayetindeki fotoğrafı kullanarak Bursa’da, Suriyeli kişinin bir kadına tecavüz edip öldürdüğüne dair yalan haber yayan K.K. hakkında Bursa Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar ve Güvenlik Şube Müdürlüğü işlem başlattı. Yapılan araştırma sonrası İstanbul’daki bu kişinin Zeytinburnu’nda oturduğu belirlendi.

Bunun üzerine Bursa polisi, İstanbul polisine bilgi verdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, K.K.’yi gözaltına aldı. Hakkında, ‘Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek’ suçundan işlem yapılan K.K., yöneltilen suçlamayı kabul etmedi. Şüpheli alınan ifadesinin ardından savcılığın bilgisi doğrultusunda tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

ETİKETLER

gözaltısosyal medyayalanhaberpolisbursa

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24