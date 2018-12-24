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Sosyal medyada terör propagandasına tutuklama

ŞANLIURFA, (DHA) – ŞANLIURFA’da, sosyal medya hesabından terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Bülent Çevik, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

24 Aralık 2018 13:35

ŞANLIURFA, (DHA) – ŞANLIURFA’da, sosyal medya hesabından terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Bülent Çevik, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Ankara’da 10 Ekim 2015 tarihinde terör örgütü DEAŞ\'ın düzenlediği bombalı saldırıda kardeşi ve yeğeni ölen Bülent Çevik, geçen 19 Aralık günü Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Sosyal medya hesabında terör örgütü PKK propagandası yaptığı suçlamasıyla gözaltına alınan Çevik, emniyetteki sorgulamasının ardından sevk edildiği adliyede, ‘terör örgütü propagandası yapma\' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

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