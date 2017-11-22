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Sosyal medyada terör propagandasına gözaltına

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla terör örgütü propagandası yapıp, halkı eylem ve provokasyona davet ettiği iddia edilen G

22 Kasım 2017 18:29

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN\'da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla terör örgütü propagandası yapıp, halkı eylem ve provokasyona davet ettiği iddia edilen G.Ç., polis tarafından gözaltına alındı.
Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ile Terörle Mücadele Şube kipleri, G.Ç.\'nin sosyal medya hasebından terör örgütü propagandası yapıp, halkın eylem ve provokasyona davet ettiğini belirledi. Polisler, düzenlediği operasyonda G.Ç.\'yi evinde gözaltına aldı. Ev ve işyerinde yapılan aramada da telefon, bilgisayar, hafıza kartı ve USB ele geçirilen G.Ç., sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

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