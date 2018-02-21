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Sosyal medyada terör propagandasına 4 tutuklama

Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'yı övüp, devlet büyüklerine hakarat ettikleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin bölgesinde başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı' aleyhinde

21 Şubat 2018 22:58

Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Marmaris ilçesinde, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK\'yı övüp, devlet büyüklerine hakarat ettikleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Suriye\'nin Afrin bölgesinde başlattığı \'Zeytin Dalı Harekatı\' aleyhinde propaganda yaptıkları belirlenip, gözaltına alınan 4 kişi sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Grup Amirliği ekipleri, sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a hakarette bulundukları, Afrin\'deki Zeytin Dalı Harekatı aleyhine propaganda yaptıkları, ayrıca PKK/KCK\'yı övdükleri iddia edilen şüphelilere yönelik, geçen 19 Şubat\'ta 8 eve eş zamanlı operasyon düzenlendi. Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Marmaris İlçe Başkanı Y.N. (43) ile C.Ç. (36), Ö.V. (33), B.G. (55), M.S.D. (45), M.Ş. (52) ve A.Ç. (25) gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerindeki aramada ele geçirilen cep telefonu, harici bellek, bilgisayar, çeşitli kitap ve evraklara incelenmek üzere el konuldu. Şüphelilerden M.Ş.\'nin evinde yapılan aramada FETÖ ile ilgili kitaplar ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, \'terör örgütü propagandası yapmak ve devlet büyüklerine hakaret\' suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, aynı gün yurt dışı yasağı konulup, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
SAVCI İTİRAZ EDİNCE 4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Savcı şüphelilerden Ö.V. (33), M.S.D. (45), M.Ş. (52) ve A.Ç.\'nin (25) serbest bırakılmalarına itiraz etti. Savcnın talimatı ile dört şüpheli polis tarafından tekrar gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, 3. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından \'Terör örgütü propagandası, devlet büyüklerini aşağılama ve hakaret etmek\' suçlarından tutuklandı.

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