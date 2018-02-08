Sosyal medyada terör propagandasına 4 tutuklama

Çanakkale'de sosyal medyada 'PKK/KCK terör örgütünün propagandası' yaptıkları ve 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettikleri iddiasıyla dün gözaltına alınan 4 kişi bugün çıkarıldıkları mahkeme tutuklandı. Aynı iddiayla aranan bir kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesinde dün, sosyal medyada PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptıkları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettikleri iddiasıyla 5 şüpheliden 4'ünü gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüpheliler bugün tamamlanan işlemlerinin adliyeye sevk edildi. Şüpheliler savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Öte yandan, firari olan 1 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.