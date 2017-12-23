Sosyal medyada terör örgütü propagandasından tutuklandı

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA) - HATAY\'ın İskenderun ilçesinde sosyal medya üzerinden terör örgütlerinin propagandasını yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheliden 1\'i tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK ve Suriye uzantısı PYD/YPG\'nin propagandasını yaptığı iddiasıyla A.Y. ve İsmail B.\'yi gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü\'ndeki sorgusu tamamlanan iki şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden A.Y., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, İsmail B. ise tutuklanarak İskenderun M Tipi Kapalı Cezaevi\'ne gönderildi.

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