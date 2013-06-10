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Sosyal medyada şaka karakolda bitti

Adana'da Gezi Parkı eyleminde hayatını kaybeden komiser Mustafa Sarı’yla ilgili sosyal medyadan şaka yapan gençler gözaltına alındı

10 Haziran 2013 15:41

Gezi Parkı eyleminde inşaattan düşerek hayatını kaybeden komiser Mustafa Sarı'yla ilgili konuşan gençler gözaltına alındı. “Zello Walkie Talkie” adlı program aracılığıyla sohbet eden iki genç, "S. arkadaşımız polisi kafa üstü atmış, ondan sonra da kaybolmuştur" ve “Tüm Adana seni arıyor S., dikkatli ol" şeklinde ifadeler kullandı.

Bunun üzerine harekete geçen Adana Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, konuyla ilgili araştırma başlattı. Konuşmayı yaptığı tespit edilen Y.D. (20) ile sohbette adı geçen S.B. (20) gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü’nde ifade veren iki kişi, sohbeti "şaka olsun" diye yaptıklarını söyledi.

Herhangi bir gösteriye de katılmadığı tespit edilen Y.D. ve S.B. incelemelerin ardından serbest bırakıldı.

 

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