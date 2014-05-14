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Sosyal medyada çok paylaşılan madenci resmini yapan genç kız konuştu

Sosyal medyada çok paylaşılan resmi yapan Nihan Acar, 'Resim, bir maden işçisinin ailesine bakmak için katlandıklarını anlatıyor' dedi

14 Mayıs 2014 20:50

Soma'daki maden faciasının ardından sosyal medyada çok paylaşılan pastol boya resmi yapanın babası da maden işçisi olan Nihal Acar olduğu ortaya çıktı. Acar, Türkiye Maden Mühendisleri Odası'nın düzenlediği yarışma için yaptığı resim ile ilgili olarak, "Resim, zor şartlar altında çalışan bir maden işçisinin evini geçindirmeye çalıştığını ve o zorluklara çocukları ve ailesine bakmak için katlandığını anlatıyor. Resmimin ilgi görmesi tabi çok güzel bir duygu" dedi. 

Nihal Acar, 4 yıl önce çizdiği resimle Türkiye Maden Mühendisleri Odası'nın düzenlediği yarışma katıldı ancak yarışmada derece alamadı.

 

Resmi kısa süre önce babasının Facebook hesabında paylaştı

 

Babası, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü Gelik İşletmesi'nde 14 yıldır çalışan Erdemir Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Nihal Acar'ın pastel boya ile yaptığı resim, Soma'daki maden faciasının ardından sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı. "Her siren sesi duyduğumda, ambulans gördüğümde acaba babam mı diye düşünüyorum" diyen Nihal Acar, madenci babanın baretindeki ışıkla evindeki eşi ve çocuğunu gösteren resimini  kısa süre önce babasının kendi Facebook sayfasında paylaştığını belirtti.

 

Resmin ilham kaynağı madenci babası

 

Madenci babasından ilham alarak yaptığı resmi Zonguldak'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamasında elinde taşıyan Nihal Acar, "Resim, zor şartlar altında çalışan bir maden işçisinin evini geçindirmeye çalıştığını ve o zorluklara çocukları ve ailesine bakmak için katlandığını anlatıyor. Resmimin ilgi görmesi tabi çok güzel bir duygu" dedi.

Maden işçisi 40 yaşındaki İlhan Acar ise kızının çizdiği resim için "Kızımın çizdiği resim aslında bizim neden o zor şartlarda yerin altına girmek zorunda kaldığımızı anlatıyor. Daha da güzel anlatılamazdı heralde. Böyle acı bir günde bir çok kişinin duygularını anlatan bir çizim. Resmin sosyal medyada rekor kırmasından öte iş cinayetleri ve iş kazaları için önlemler alınmasına vesile olmasını istiyoruz" dedi.

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