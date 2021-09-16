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Dünya

Sosyal medyada paylaşıldı: İki yolcu, uçakta cinsel ilişkiye girdi

Yolculara herhangi bir yaptırım uygulanıp uygulanmadığı bilinmiyor

16 Eylül 2021 14:52

İrlanda Ryanair hava yollarına ait uçakta bulunan iki yolcu cinsel ilişkiye girdi. Uçakta bulunan başka bir yolcu, o anları telefonu ile çekip Twitter üzerinden paylaştı.

The Sun'da yer alan habere göre, Ryanair'a ait bir uçakta yan koltuğundaki yolcuların cinsel ilişkiye girdiğini fark eden yolcu, o anları kameraya çekti. 

Hava yolu şirketinin kurallarına göre, uçakta ilişkiye giren çiftlerin uçaktan indirilmesi gerekiyordu, ancak iki yolcuya herhangi bir yaptırım uygulanıp uygulanmadığı henüz bilinmiyor.

Uçağın hangi sefer olduğu detayı belirtilmedi. 

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