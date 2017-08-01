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Sosyal medyada organ pazarı; böbrek 100 bin ile 1 milyon lira arası

"Sigara içmedim, ameliyat olmadım, sağlıklıyım, sporcuyum, böbreğime iyi baktım”

01 Ağustos 2017 14:18

İnternette organlarını satışa çıkaranların artmasıyla sanal ortamda pazar oluştu. Böbrek 100 bin ila 1 milyon TL arasında.

Yaşadığı ekonomik sıkıntılar, borçlar yüzünden sosyal medyadan organlarını satışa çıkaranlar pazar oluşturdu. İlanlara yazılan cevaplar ve kıyasıya pazarlıklar vahameti gözler önüne serdi.

"Fiyatı nedir, yaş kaç?"

Sabah Gazetesinden Yunus Emre Kavak’ın haberine göre, “Sigara içmedim, ameliyat olmadım, sağlıklıyım, sporcuyum, böbreğime iyi baktım” gibi başlıklarla satışa çıkarılan organların fiyatları, arz ve talebe göre değişkenlik gösteriyor. 100 bin ila 1 milyon lira arası değişiyor. Bu ilanların altına yazılan cevaplar ve fiyatlarla ilgili pazarlıklar dikkat çekici. Genelde pazarlık, “Fiyat nedir, yaş kaç?” şeklinde başlıyor. Satışa çıkarılan organlar ise yoğunlukla böbrek ve karaciğerin bir bölümü. 

"İki çocuğum var zordayım"

Böbrek ve karaciğerini satışa sunan Zonguldaklı gündelik işçi Ş.A. “İki çocuğum var, çok zor durumdayım, 100 bin lira borcum var başka çarem yoktu mecbur kaldım. Yoksa bir insan nasıl böyle bir şey yapabilir. Amacım borçlarımdan kurtulup bir an önce huzura kavuşmak” diyor.

Organını satmak isteyen tekstil işçisi H.A. (29) ise “İstanbul’da yıllardır tekstil işleriyle uğraşıyorum bankalara binlerce lira borcum var. Bankalar sıkıştırıyor, ödeyemiyorum, çalıştığımla yetinemiyorum. Ben de buradan ilan verdim, yani belki 50 – 60 bine organımı satarım diye düşündüm. Başka kaçış yolu yok” dedi.

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