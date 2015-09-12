Sosyal medyada online olma baskısı depresyona neden oluyor

Glasgow Üniversitesi’nden Dr. Heather Cleland Woods ve Holly Scott tarafından gerçekleştiren araştırma sürekli olarakonline olma ve 7/24 sosyal medya hesaplarını yanıtlama ihtiyacının, depresyon ve endişeye neden olarak gençlerin uyku kalitesini düşürdüğünü ortaya koydu. Sonuçları Manchester’da British Psychological Society tarafından gerçekleştirilen konferansta açıklanan araştırma sosyal medyanın genel ve sadece geceleri kullanımını ayrı ayrı göz önüne alan ve 467 genç tarafından cevaplanan bir anket ile gerçekleştirildi. Anket sorularıyla, 7/24 online olma baskısı, mesajlara ya da yapılan postlara anında cevap verememekten kaynaklanan sıkıntılar, uyku kalitesi, özsaygı, endişeler, depresyon ve sosyal medyaya yapılan duygusal yatırım ölçüldü.

Bilimfili.com’dea yer alan habere göre, Dr. Cleland Woods bu durumu “Ergenlik dönemi endişe ve depresyon alanındaki kırılganlığı arttırabilen bir süreç ve yetersiz uyku kalitesi de buna katkı sağlayabiliyor. Sosyal medya kullanımının bununla nasıl ilişkilendiğini anlamak önemli. Sosyal medya kullanımı ve refah duygusu arasındaki ilişkiyi, özellikle de ergenlik dönemindeki, destekleyen kanıtlar giderek artıyor. Ancak nedenleri kesin değil. “ diyerek ifade etti.

Çalışma, tüm gün ve gece saatlerindeki sosyal medya kullanımının, kötü uyku kalitesi, düşük özsaygı, yüksek endişe ve depresyon seviyesi ile sonuçlandığını gösteriyor.

Baş araştırmacı Dr. Cleland Woods “Sosyal medya kullanımı uyku kalitesini etkilese de, gece saatlerinde online olmak özellikle önemli olabiliyor. Bu belki de sosyal medyaya duygusal anlamda bağlanmış kişiler için doğru olabilir. Bu demektir ki çocuklarımızın sosyal medyayı ne zamanlarda kullanacağını düşünmek zorundayız. “ diye ekledi.

Çalışma Manchester’da BPS Developmental and Social Psychology Section’da 9 Eylül’den 11 Eylül’e kadar gerçekleşen yıllık bir konferansta sunulmuştur.