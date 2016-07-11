Sosyal medyada “Maarif Kanunu’nu kabul etmiyorum” kampanyası

Sosyal medyada, TBMM’de kabul edilen laik sistemin alternatifi ve yurtdışında Fethullah Gülen okullarına karşı bir çözüm olarak gösterilen 8 maddelik Maarif Vakfı Kanunu için imza kampanyası başlatıldı. “#1000000İmza” hashtagiyle başlatılan kampanyanın change.org üzerindeki metni şöyle:

"Mevcut hükümet ve devletin eğitimi düzenleme stratejisi, çocuklarımızı ve onların geleceklerini tehdit ediyor.

"TBMM'de kabul edilen Maarif Yasası'na muhalefet partilerinin reddi ise acınacak düzeyde zayıf.

"Bu durumda bizlere yani halka ise hem hükümeti hem de muhalefeti reddetmek düşüyor.

"Konu çocuklarımız.

"Hiçbir biçimde hiçbir uzlaşmayı kabul edemeyeceğimiz konu; çocuklarımızdır.

"Bir ülke, bir meclis, bir aile, bir tek insan dahi çocuğun en üstün yararından başka bir karar alıp, onu kendi siyasi, toplumsal, ekonomik, duygusal, ati çıkarı için kullanamaz.

"Hepimizin birlikte savaşacağı en önemli konuda herkesin hilafsız biraraya gelmesi gereklidir.

"Çocuğunu, çocuğu yoksa bir çocuğu gerçekten önemseyen herkes bu kampanyanın asıl savunucusu olmalıdır."

Kampanyanın sayfasına ulaşmak için tıklayın.