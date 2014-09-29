T24 LogoT24 Logo
Dünya

Sosyal medyada 'kız gibi' kampanyası

Girls ROC organizasyonu, 'kız gibi' tabiriyle ilgili stereotipleri değiştirmek için sosyal medyada #ladylike 'hashtag'iyle kampanya başlattı

29 Eylül 2014 20:25

ABD Washington’da 12-17 yaş arası genç kızlara için kurulmuş bir organizasyon olan Girls ROC, “kız gibi” tabirinin anlamını ve kadınlara dair negatif stereotiplerini değiştirmek için sosyal medyada #ladylike (kız gibi, kadınsı) ‘hashtag’iyle kampanya başlattı.

Bianet’in haberine göre, kampanya kapsamında, her yaştaki kadın ve kız çocuklarından deneyimlerini, özellikle de kadınlara atfedilmeyen rollerle ilgili deneyimlerini fotoğraflamaları isteniyor.

Katılımcılar fotoğraflarını Girls Roc web sitesi ve Facebook üzerinden “Ben kız gibiyim (ladylike) çünkü” cümlesini tamamlayarak paylaşıyor.

Kampanyaya katılanların paylaştıkları cümlelerden bazıları şöyle:

"Kız gibiyim çünkü kadın bir mühendisim ve yüksekten korkmuyorum."

"Kız gibiyim çünkü kirlenmekten korkmuyorum."

"Kız gibiyim çünkü terliyorum ve bu beni mutlu ediyor."

"Kız gibiyim çünkü güçlüyüm, kararlıyım ve softballda canavar gibiyim."

 

 

ETİKETLER

ladylikekız gibisosyal medyakampanyagirls roctwitterfacebookstereotip

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24