Sosyal medyada 'kız gibi' kampanyası

ABD Washington’da 12-17 yaş arası genç kızlara için kurulmuş bir organizasyon olan Girls ROC, “kız gibi” tabirinin anlamını ve kadınlara dair negatif stereotiplerini değiştirmek için sosyal medyada #ladylike (kız gibi, kadınsı) ‘hashtag’iyle kampanya başlattı.

Bianet’in haberine göre, kampanya kapsamında, her yaştaki kadın ve kız çocuklarından deneyimlerini, özellikle de kadınlara atfedilmeyen rollerle ilgili deneyimlerini fotoğraflamaları isteniyor.

Katılımcılar fotoğraflarını Girls Roc web sitesi ve Facebook üzerinden “Ben kız gibiyim (ladylike) çünkü” cümlesini tamamlayarak paylaşıyor.

Kampanyaya katılanların paylaştıkları cümlelerden bazıları şöyle:

"Kız gibiyim çünkü kadın bir mühendisim ve yüksekten korkmuyorum."

"Kız gibiyim çünkü kirlenmekten korkmuyorum."

"Kız gibiyim çünkü terliyorum ve bu beni mutlu ediyor."

"Kız gibiyim çünkü güçlüyüm, kararlıyım ve softballda canavar gibiyim."