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Sosyal medyada keklik satışına para cezası

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'da, doğada tuzakla yakaladığı keklikleri sosyal medya üzerinden sattığı belirlenen bir kişiye toplam 5 bin 414 lira ceza kesildi

06 Aralık 2017 15:34

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA\'da, doğada tuzakla yakaladığı keklikleri sosyal medya üzerinden sattığı belirlenen bir kişiye toplam 5 bin 414 lira ceza kesildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar 4\'üncü Bölge Müdürlüğü Muğla Şubesi ekipleri, bir ihbar üzerine, keklik satışı yapılan sosyal medya hesabını takibe aldı. Ekipler, doğaya kurduğu tuzakla keklik yakalayıp satan kişinin Muğla\'nın Yatağan ilçesinde yaşayan A.M. olduğunu belirledi. A.M.\'nin evinde yapılan aramada, kafesler içerisinde 10 keklik ele geçirildi. A.M.\'ye, \'Avcılık belgesi olmadan avlanmak\' ve \'Yabani hayvanların satışını yapmak\' suçlarından 914 lira yaptırım, 4 bin 500 lira tazminat olmak üzere toplam 5 bin 414 lira ceza kesildi.

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