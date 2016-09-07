Sosyal medyada kampanya: #yazarımadokunma

Sosyal medya ağı Twitter’da kapatılan Özgür Gündem gazetesinin tutuklu Yayın Danışma Kurulu üyesi ve yazarı Aslı Erdoğan ile Necmiye Alpay için kampanya başlatıldı. Erdoğan ve Alpay için bir kartpostal gönderilmesi talep edilen kampanyada #yazarımadokunma etiketiyle fotoğraf paylaşılması istendi.

Erdoğan ve Alpay için kartpostal gönderebileceğinzi adres: Bakırköy Kadın Kapalı Tutukevi C-9 koğuşu

#yazarımadokunma etiketiyle paylaşılan mesajlar şöyle:

#yazarımadokunma Tweetleri