Sosyal medyada 'Kadın SES'i yükselecek

SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği, Operation 1325 işbirliğiyle kadınların eşitlik ve hak taleplerini yükseltmek için sosyal medyanın etkin bir şekilde kullanımı amacıyla 'Kadın SES’i' projesini hayata geçiriyor. Proje, 21 Temmuz'da 20 kadın elçi aracılığıyla başlayacak.

SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği ile İsveç merkezli sivil toplum kuruluşu Operation 1325, Türkiye’de kadınların hak ve eşitlik taleplerine ilişkin kamuoyunda farkındalık yaratmak ve aksiyon almak amacıyla #YükseltSesiniDünyaDeğişsin etiketiyle 'Kadın SES’i' projesini başlatıyor. Proje, 21 Temmuz Salı günü online buluşmayla uygulamaya konulacak.

Kadın SES’i projesi yürütücüsü ve SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği Kurucu Başkanı Gülseren Onanç, Türkiye’de kadınların hem geleneksel hem de sosyal medyada görünürlüklerinin eşitlikten çok uzak olduğu için bu projeyi başlattıklarını söyledi.

"Kadınlar, daha çok şiddet haberleriyle kendilerine yer bulabiliyor"

Onanç, kadınlar, bu mecralarda daha çok kadına yönelik şiddet haberleriyle kendilerine yer bulabildiğini belirterek, "Bu kısıtlı alana da erkek egemen, kadın ve LGBTİ+ düşmanı bir dil hükmediyor. Bugün sosyal medya, erkek egemen bakış açısına karşı tüm kesimlere yeni fırsatlar sunuyor. Ancak sosyal medyada kadın kullanıcı sayısı istenilen düzeyde değil. SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği olarak toplumsal cinsiyet eşitliğini bu alanda da sağlamak ve sosyal medyada kadınların sesinin daha etkili ve gür çıkması için çaba harcayacağız. Sosyal medyayı kadınların, kız çocuklarının, LGBTİ+ hak savunucularının, barış ve iklim aktivistlerinin daha yüksek sesle konuştukları ve daha fazla insana ulaştıkları bir yere dönüştürmek için harekete geçtik. Amacımız, eşitlik ve özgürlüğe dair tüm konuları yüksek sesle konuşabildiğimiz, tartışabildiğimiz ve ortak kararlar alabildiğimiz bir platform yaratmak" ifadelerini kullandı.

"Proje, yaratıcı sosyal medya kampanyalarının yaygınlaşmasında aktif rol oynayacak"

Projede, Kadın SES’i Elçileri on ay boyunca yaratıcı sosyal medya kampanyalarının üretilmesinde ve yaygınlaşmasında aktif rol oynayacak. Gazeteci, akademisyen, sivil toplum temsilcileri, aktivistler ve cinsiyet eşitliğine duyarlı sanatçılardan oluşan Kadın SES’i Elçileri, sosyal medyanın etkin kullanımı, toplumsal cinsiyet, barış ve sürdürülebilirliğe ilişkin konuları derinlemesine tartışacak ve her ay düzenlenecek olan sosyal medya kampanyalarına yönelik içerik geliştirecek.

Buluşmalarda, 'Kadın SES’i Elçileri'nin cinsiyet eşitliği savunuculuğuna katkı sağlamak adına sosyal medya kullanımlarının geliştirilmesi de hedefleniyor. Gerçekleştirilecek sosyal medya kampanyaları, hem SES Derneği, Eşitlik, Adalet, Kadın Platformu hem de elçilerin sosyal medya hesapları aracılığıyla yaygınlaştırılacak.

Kadın SES’i Projesi Elçileri

Kadın SES’i Elçileri arasında, Meltem Cumbul, Burcu Karakaş, Evrim Kepenek, Mehveş Evin, Emine Uçak, Banu Tuna, Ayşegül Doğan, Seren Selvin Korkmaz, Esra Elmas, Pınar Akpınar, Dilara Gök, Şehnaz Kıymaz Bahçeci, Gülsüm Kav, Yasemin Öz, Hülya Tanrıöver, Elif Doğan, Alev Akın, İlayda Eskitaşçıoğlu, Menekşe Kızıldere ve Itır Erhart yer alıyor.

Kampanyalarda hedeflenen temalar

Sosyal medya kampanyalarında hedeflenen temalar ise şöyle:

Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinde Türkiye’nin Karnesi: Değişim Nasıl Sağlanır?, Toplumsal Cinsiyet Perspektifinden Covid-19: Pandemi Süresince Kadın, Kadınların Siyasette Temsili ve Önündeki Engeller, Kadına Yönelik Şiddet ile Mücadele ve Kadın Hareketi, İş Yaşamında Cinsiyet Uçurumu Nasıl Önlenir?: Tedbirler ve Teşvikler, Medyada Cinsiyet Eşitsizliği ve Kadın Gazeteciler, Toplumsal Cinsiyet Perspektifinden İklim Değişikliği ve Acil Yapılması Gerekenler, LGBTİ Hakları, Nefret Söylemi ve Ayrımcılık, Mültecilik, Barış ve Güvenlik, BM 1325 Kararının Uygulanması.

Projenin amacı

Proje, sosyal medyada daha çok kadının aktif olmasını sağlamayı ve 'Kadın SES'inin yükseltilmesi yoluyla karar mekanizmalarındaki kişiler üzerinde etkin olmayı, toplumsal cinsiyet, toplumsal barış ve sürdürülebilirlik, kadın yoksulluğunun azaltılması, kadına yönelik şiddet, kadının politikaya katılımı, iklim adaleti, medya özgürlüğü, kadın ve kız çocuğu mültecilerin sorunlarının giderilmesi gibi acil konulara ilişkin aksiyon alınması yönünde farkındalık oluşturmayı amaçlıyor. Dolayısıyla sosyal medyada kadın kullanıcı sayılarının ve temsiliyetinin etkili şekilde artırılması hedefleniyor.

SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği hakkında

SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na ulaşmak üzere aktif vatandaşlığı destekleme misyonuyla eşitlik ve dayanışma değerlerini savunan, bu doğrultuda projeler geliştiren bir sivil toplum kuruluşudur. SES, kadının eşitlik mücadelesini dijital medyada sürdürmek üzere SES Eşitlik, Adalet, Kadın Platformu adlı dijital kadın haber sitesini yayınlamaktadır. Dernek halen SES Kadın Mentorluk Yürüyüşü, Şehrin Kadınları ve Kadın SES’i projelerini sürdürmektedir.

Operation 1325 hakkında

Operation 1325, Birleşmiş Milletler’in 1325 numaralı kararını uygulamak hedefiyle, kamuoyunu, karar alan liderleri ve sivil toplumu etkileyecek tartışma ve diyalog kanallarını genişletmek amacıyla platformlar oluşturan ve eğitimler veren İsveç merkezli bir sivil toplum kuruluşudur. Operation 1325, bu kararla ilgili farkındalık yaratmak ve bu kararın kapasitesini inşa etmek için Türkiye’de aktif olarak çalışmaktadır. Aynı zamanda, barış ve güvenlik ile alakalı her çalışmada, kadınları seslerini duyurmak amacıyla destekleyen Operation 1325, uzun zamandır Türkiye’de çalışması sonucu, Türkiye’de sivil toplum alanında oldukça geniş bir ilişki ağına sahiptir.