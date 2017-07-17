T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sosyal medyada intihar edeceğini duyuran genç, son anda kurtarıldı

25 yaşındaki genç, pantolonunun kemeriyle kendisini asmış şekilde bulundu

17 Temmuz 2017 17:00

Bilecik'te 25 yaşındaki bir genç, sosyal medya hesabı üzerinden intihar edeceğini duyurdu. Canlı yayına geçen şahıs, eve gelen polisler tarafından pantolonunun kemeriyle kendisini asmış şekilde bulundu. Şahsı kemerden kurtaran ekipler, sağlık ekiplerine haber verdi. Genç, Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Alınan bilgilere göre, Gazipaşa mahallesi Futbol sokak üzerinde beş katlı bir binanın zemin katında ikamet eden Halil Can A. adlı 25 yaşındaki genç, sosyal medya hesabı üzerinden intihar edeceğini arkadaşlarına duyurdu.

Sol'da yer alan habere göre, ardından sosyal medya üzerinden canlı yayına geçen şahıs, pantolonun kemerini boynuna geçirdiği esnada Bilecik Emniyet Müdürlüğüne ekipleri olay yerine geldi. Eve geldiklerinde kapının açık olması sebebiyle eve girmekte zorlanmayan ekipler, şahsı boynunda pantolonun kemeriyle kendini asmış şekilde buldu. Şahsı hemen kemerden kurtaran ekipler, yaşadığı görünce hemen 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından genç, Bilecik Devlet Hastanesine kaldırdılar.

ETİKETLER

intiharcanlı yayınpolis ekipleriacil servisBilecik

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24