Sosyal medyada intihar edeceğini duyuran genç, son anda kurtarıldı

Bilecik'te 25 yaşındaki bir genç, sosyal medya hesabı üzerinden intihar edeceğini duyurdu. Canlı yayına geçen şahıs, eve gelen polisler tarafından pantolonunun kemeriyle kendisini asmış şekilde bulundu. Şahsı kemerden kurtaran ekipler, sağlık ekiplerine haber verdi. Genç, Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Alınan bilgilere göre, Gazipaşa mahallesi Futbol sokak üzerinde beş katlı bir binanın zemin katında ikamet eden Halil Can A. adlı 25 yaşındaki genç, sosyal medya hesabı üzerinden intihar edeceğini arkadaşlarına duyurdu.

Sol'da yer alan habere göre, ardından sosyal medya üzerinden canlı yayına geçen şahıs, pantolonun kemerini boynuna geçirdiği esnada Bilecik Emniyet Müdürlüğüne ekipleri olay yerine geldi. Eve geldiklerinde kapının açık olması sebebiyle eve girmekte zorlanmayan ekipler, şahsı boynunda pantolonun kemeriyle kendini asmış şekilde buldu. Şahsı hemen kemerden kurtaran ekipler, yaşadığı görünce hemen 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından genç, Bilecik Devlet Hastanesine kaldırdılar.