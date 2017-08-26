Sosyal medyada 'İnsan kendi kaderini değiştirebilir mi?' yazıp, intihar etti

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Manavgat İlçesi\'nde 39 yaşındaki Turgut Ceran, sosyal medya hesabında “İnsan kendi kaderini değiştirebilir mi?\" diye paylaşımda bulunup, av tüfeğiyle intihar etti.

Manavgat\'ta 5 yıldızlı bir otelde çalışan Turgut Ceran, dün saat 01.00 sıralarında geldiği ırmak kenarında, av tüfeğiyle göğsüne ateş etti. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Turgut Ceran\'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Turgut Ceran\'ın cesedi, olay yerine yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

Turgut Ceran\'ın sosyal medya sitesi Facebook\'ta, “İnsan kendi kaderini değiştirebilir mi acaba\" ve \"Beni üzen kişilere sesleniyorum, bir gün ağırlık çökerse omuzlarınıza; o benim vebalimdir. Bana yaptıklarınız, ahrette sorulacak, kul hakkım olsun\" paylaşımları dikkati çekti.

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