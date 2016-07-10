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Sosyal medyada "Hurşit Külter nerede?" kampanyası

DBP Şırnak İl Yöneticisi Hurşit Külter'den 27 Mayıs'tan bu yana haber alınamıyor

10 Temmuz 2016 00:45

Sokağa çıkma yasağının sürdüğü Şırnak'ta 27 Mayıs'tan bu yana akıbeti bilinmeyen DBP Şırnak İl Yöneticisi Hurşit Külter için sosyal medyada kampanya başlatıldı. 


Akıbeti 44 gündür bilinmeyen Hurşit Külter için yapılan başvurulardan da herhangi bir sonuç alınamazken; adli, kolluk ve idari birimler, tanık ifadelerine rağmen Külter’in gözaltına alınmadığını savunuyor. Akıbeti 44 gündür bilinmeyen Hurşit Külter için yapılan başvurulardan da herhangi bir sonuç alınamazken; adli, kolluk ve idari birimler, tanık ifadelerine rağmen Külter’in gözaltına alınmadığını savunuyor.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, İçişleri Bakanlığı’nın bir mülkiye müfettişini bu konunun araştırılması ve incelenmesiyle ilgili görevlendirdiğini söyleyeli 11 gün oldu.

Kayıpların akıbetinin sorulduğu 17-31 Mayıs Kayıplar Haftası'nda gözaltına alınan Külter'in durumuna dair 44 gündür aile ve kamuoyunu tatmin edici bir açıklama yapılmadı.

İnsan Hakları Örgütleri ise Külter’in bulunması için girişimlerini sürdürüyor. Akıbeti 44 gündür bilinmeyen DBP Şırnak İl Yöneticisi Hurşit Külter’in annesi Kerime Külter, tüm annelerin “Hurşit Külter nerede?” sorusunu sormasını istedi.

 

12 Eylül'den bu yana 211 kişinin kaybedildiği Şırnak'ta 15 yıl sonra ilk kayıp; Hurşit Külter nerede?

27 Mayıs’tan bu yana akıbeti bilinmeyen Hurşit Külter ile ilgili yaşananları gün gün buradan inceleyebilirsiniz

 

Sosyal medya kampanyası 

 

Akıbeti 44 gündür bilinmeyen Külter için sosyal medyada "Hurşit Külter nerede?" kampanyası başlatıldı. 

 

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