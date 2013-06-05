Sosyal medyada 'halkı isyana teşvik' gerekçesiyle 24 kişi gözaltına alındı

İzmir'de sosyal medya üzerinden halkı isyana teşvik ettikleri ve propaganda yaptıkları ileri sürülen kişilere yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınanların sayısı 24'e çıktı. 14 kişinin de arandığı kaydedildi.

Yapılan operasyonun ardından CHP İl Başkanı Ali Engin, CHP İzmir İl Sekreteri Avukat Sevda Erdan Kılıç, partililer ve gözaltına alınanların yakınları İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne geldi. İl Başkanı Ali Engin ile Avukat Sevda Erdan Kılıç, emniyete girerek yetkililer ile görüştü, bilgi aldı. Ardından dışarı çıkan Engin, basın mensuplarına açıklama yaptı.

Gözaltına alınan kişilerin adil ve özgür bir ülke için yürüdüğünü söyleyen İl Başkanı Engin, "Bu suçsa hepimiz bu suçu işledik. İnsan Hakları ihlali olmaması için bizde sabaha kadar buradayız" dedi. CHP İzmir İl Sekreteri Avukat Sevda Erdan Kılıç, "İfadeleri alınan arkadaşların dosyalarına baktım. Twitterdan paylaştığı iletileri inceledim, bu paylaşılanlar arasında vatandaşı tahrik edecek birşey yok. Bunlar hepimizin paylaştığı ifadelerdir. Gözaltına alınan bu arkadaşlara daha önce polis merkezinde kimlik kontrolü yapıldığını öğrendik. Tahminimiz, bu arkadaşların isimleri kimlik kontrolü yapıldığı sırada tespit edildi" dedi. Emniyet önünde bekleyen bazı aileler gözaltında tutulan yakınlarının twitter ve facebook adreslerinin bulunmadığını kaydetti.