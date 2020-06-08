Sosyal medyada günün konusu: Peynir reyonuna takılan alarm, kurmaca mı yoksa gerçek mi?

Türkiye'de bir süpermarketin hırsızlık ihtimaline karşı peynir paketlerine alarm kilidi taktığı fotoğraf karesi, sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcıları ikiye bölen karenin kurmaca mı yoksa peynir fiyatlarının artmasından kaynaklanan bir tedbir mi olduğu tartışma yarattı.



Reyonda çekilen fotoğraf karesinde, paketine alarm kilidi vurulmuş peynir yer aldı. Sosyal medyada kısa sürede etki yaratan fotoğraf karesi kullanıcıları ikiye böldü.



Bazı kullanıcılar peynir fiyatlarına değinirken bazıları ise çekilen fotoğrafın kurmaca olduğunu öne sürdü.

Resmi açıklama yapılmadı

Tartışmalar sosyal medyada devam ederken iddiaların muhatabı süpermarketlerden henüz resmi bir açıklama gelmedi. Öte yandan bir çok süpermarketin ambalajlı ürünler için alarm sistemi kullandığı biliniyor.