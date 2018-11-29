Sosyal medyada gündem olmuştu; Et ve Süt Kurumu, balık tarifinden şarabı çıkardı

Sosyal medyada gündem olan, Et ve Süt Kurumu’nun internet sitesinde yer alan levrek tarifindeki “Levrek özellikle şaraplı ve mayonezli balık yemeklerine çok güzel gider” ifadesi kaldırıldı.

Et ve Süt Kurumu'nun internet sitesinde yer alan levrek tarifi dün sosyal medyada gündem olmuştu. 'Levrek özellikle şaraplı ve mayonezli balık yemeklerine çok güzel gider' ifadesi, tarifin sosyal medyada gündem olmasının ardından alelacele kurumun internet sitesinden kaldırıldı. Fakat arama motoru Google'dan bu ifade henüz çıkmadı.

Sozcu.com.tr'nin ulaştığı Et ve Süt Kurumu yetkilileri konuya ilişkin bir açıklama yapmazlarken dün sitede güncelleme yapıldığı bilgisi doğrulandı.