Sosyal medyada gündem oldu, Rusya-Türkiye maçında kadın işçiler sahayı böyle temizledi
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup ilk maçında Rusya'ya 2-1 mağlup oldu
08 Eylül 2018 15:10
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup ilk maçında Rusya'ya 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmadan önce sahaya atılan konfetileri temizleyen kadın işçiler dikkatleri çekti. Kadınların sahaya temizlediği sırada çekilen fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı.
Kadınların sahayı temizlerken çekilen fotoğrafları şöyle: