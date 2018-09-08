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Sosyal medyada gündem oldu, Rusya-Türkiye maçında kadın işçiler sahayı böyle temizledi

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup ilk maçında Rusya'ya 2-1 mağlup oldu

08 Eylül 2018 15:10

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup ilk maçında Rusya'ya 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmadan önce sahaya atılan konfetileri temizleyen kadın işçiler dikkatleri çekti. Kadınların sahaya temizlediği sırada çekilen fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı.

Kadınların sahayı temizlerken çekilen fotoğrafları şöyle:

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