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Sosyal medyada gözleri oyulmuş kedi paylaşımına tepki

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'da yaşayan Sude A

22 Ağustos 2017 16:05

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - SAKARYA\'da yaşayan Sude A. adlı  genç kız, sosyal medya hesabından gözleri oyulmuş bir kedi fotoğrafı paylaşarak, üzerine de \'En sevdiğim\' yazdı. Sude A., yoğun tepkiler üzerine sosyal medya hesabını kapattı.
Sosyal medya hesaplarında Sakarya\'nın merkez Adapazarı İlçesi\'nde yaşadığını yazan Sude A., gözleri oyulmuş bir kedi fotoğrafının üzerine \'En sevdiğim\' yazarak paylaşımda bulundu. Paylaşımı görenler, genç kıza mesajlar atarak tepkilerini dile getirdi. Genç kızın ise dalga geçerek cevap vermesi ,hayvan severleri daha da sinirlendirdi. Sude A. bir süre sonra sosyal medya hesaplarını kapatırken, hayvan severler ise cezalandırılmasını istedi. Sude A.\'nın fotoğrafı internetten mi indirdiği, yoksa kendisinin mi zarar verdiği ise bilinmiyor.

FOTOĞRAFLI

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